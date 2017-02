Les Flyers retrouvent leur attaque contre la pire formation de la LNH

PHILADELPHIE - Wayne Simmonds a marqué deux buts en première période, Steve Mason a réalisé 32 arrêts et les Flyers de Philadelphie ont blanchi l'Avalanche du Colorado 4-0, mardi soir.

Jakub Voracek et Jordan Weal ont aussi enfilé l'aiguille pour les Flyers, qui n'ont gagné que pour une troisième fois au cours de leurs 10 derniers matchs. Ils n'avaient inscrit que huit buts lors de leurs sept dernières défaites. Claude Giroux s'est fait complice de deux buts des siens.



Mason a retrouvé son filet après avoir été le second de Michal Neuvirth pendant sept parties. Il a enregistré son deuxième blanchissage de la saison et son 32e en carrière dans la LNH.



L'Avalanche a perdu 18 de ses 22 dernières parties et elle occupe le dernier rang du classement général.