Les Flyers surprennent les Penguins en les blanchissant

PHILADELPHIE - Wayne Simmonds a inscrit son 200e but, Steve Mason a effectué 23 arrêts et les Flyers de Philadelphie ont blanchi les Penguins de Pittsburgh 4-0, mercredi soir.

Sean Couturier, Claude Giroux et Dale Weise ont également trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui se sont rapprochés à cinq points des Islanders de New York pour obtenir le dernier rang donnant accès aux séries éliminatories dans l'Association de l'Est.



Cette victoire met fin à une séquence de trois défaites consécutives pour la troupe de Dave Hakstol.



De son côté, Matt Murray a bloqué 24 des 28 tirs dirigés vers lui.



La course aux séries éliminatoires s'annonce ardue pour les Flyers, puisqu'ils devront surclasser quatre équipes avec seulement 13 matchs à jouer d'ici la fin de la saison régulière pour y parvenir.



Les Penguins ont mis fin à leur voyage de cinq matchs en huit jours.