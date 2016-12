Les gardiens tombent au combat et le Lightning l'emporte

TAMPA, Floride - Andrei Vasilevskiy a réalisé 22 arrêts en relève à Ben Bishop alors que le Lightning de Tampa Bay a battu les Red Wings de Detroit 4-1, mardi, dans un match où les deux gardiens partants ont été blessés.

Bishop s'est blessé à 12 minutes de la première période en sortant la jambière droite pour repousser le tir de Nick Jensen. Le Lightning a dit que Bishop avait subi une blessure au bas du corps.



De l'autre côté, Jimmy Howard a dû quitter avec 12:41 à faire en deuxième. Il n'était pas en mesure de mettre du poids sur sa jambe droite à la suite d'une échauffourée entre Jensen et Erik Condra.



Jensen, qui effectuait ses débuts dans la LNH, a récolté une aide sur le but d'Anthony Mantha avec 10,5 secondes à écouler au match.



Brian Boyle, Jonathan Drouin, Brayden Point et Vladislav Namestnikov ont touché la cible pour le Lightning, qui montre une fiche de 3-7-2 à leurs 12 dernières rencontres.