Les Golden Knights repêchent Fleury, Neal et 7 francophones (vidéo)

(98,5 Sports) - Les Golden Knights ont sélectionné lors du repêchage d'expansion qui se déroulait mercredi soir à Las Vegas 30 joueurs provenant de toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey.

Le plus gros nom parmi les joueurs sélectionnés fut sans contredit le gardien québécois Marc-André Fleury des Penguins de Pittsburgh.

When you build a team from scratch, you start from the net out. We also decided to start with a Stanley Cup champion. #VegasDraft pic.twitter.com/dx2BhiGVLc — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 22, 2017

Triple champion de la coupe Stanley avec les Penguins avec lesquels il a disputé toute sa carrière dans le circuit Bettman, Fleury, 32 ans, s'est présenté sur la scène de l'aréna du T-Mobile avec le chandail de sa nouvelle équipe sous une ovation monstre.

« Je ne m'attendais pas à ça », a dit Fleury, visiblement étonné et touché par l'accueil.

Des Québécois

Outre Fleury, trois autres québécois ont été choisis, tous des attaquants: William Carrier de Montréal, anciennement des Sabres, Jonathan Marchessault de Québec, jadis des Panthers, ainsi que David Perron de Sherbrooke, qui portait les couleurs des Blues.

La saison dernière, Carrier a pris part à 41 matches avec les Sabres, obtenant cinq buts et huit points. Il a fait ses débuts dans la LNH le 5 novembre dernier.



Marchessault a brillé avec 30 buts et 51 points la saison dernière, en 75 matches. Il a terminé au troisième rang des pointeurs des Panthers.



Perron a disputé tous les matches des Blues la saison dernière, fournissant 18 buts et 46 points. En 10 saisons dans le circuit Bettman, il totalise 159 buts et 378 points.

S'il n'y a aucun doute que Fleury sera le gardien partant des Golden Knights cet autome, l'organisation de Las Vegas a acquis les services de James Neal pour générer de l'attaque.

Neal a aidé les Predators de Nashville à se rendre en finale de la coupe Stanley face aux Penguins, cette année. Après une saison de 23 buts et 41 points, Neal a ajouté six buts et trois mentions d'aide en séries.

L'Ontarien âgé de 29 ans a signé 20 buts ou plus à chacune de ses neuf saisons dans la Ligue nationale.

Les Golden Knights ont sélectionné :

Gardiens

Marc-André Fleury (Penguins de Pittsburgh)

Jean-François Bérubé (Islanders de New York)

Calvin Pickard (Avalanche du Colorado).

Attaquants

James Neal (Predators de Nashville)

Cody Eakin (Stars de Dallas)

Jonathan Marchessault (Panthers de la Floride)

Pierre-Édouard Bellemare (Flyers de Philadelphie)

David Perron (Blues de St.Louis)

Oscar Lindberg (Rangers de New York)

Teenu Pulkkinen (Coyotes de l’Arizona)

William Carrier (Sabres de Buffalo)

Tomas Nosek (Red Wings de Detroit)

Connor Brickley (Hurricanes de la Caroline)

Chris Thorburn (Jets de Winnipeg)

Brendan Leipsic (Maple Leafs de Toronto)

Erik Haula (Wild du Minnesota)

William Karlsson (Blue Jackets de Columbus)

Défenseurs:

Alexei Emelin (Canadien de Montréal)

Marc Methot (Sénateurs d'Ottawa)

Luca Sbisa (Canucks de Vancouver)

John Merrill (Devils du New Jersey)

Braydon McNabb (Kings de Los Angeles)

Jason Garrison (Lightning de Tampa Bay)

Deryk Engelland (Flames de Calgary)

Colin Miller (Bruins de Boston)

David Schlenko (Sharks de San José)

Griffin Reinhart (Oilers d'Edmonton)

Clayton Stoner (Ducks d'Anaheim)

Trevor van Riemsdyk (Blackhawks de Chicago)

Nate Schmidt (Capitals de Washington)

Outre leurs sélections, les Golden Knights ont également fait l'acquisition des attaquants David Clarkson, Reilly Smith, Alex Tuch, Mikhail Grabovski et Nikita Gusev ainsi que des défenseurs Shea Theodore et Jake Bischoff via diverses échanges. Et ils ont mis en banque dix choix au repêchage.

(Avec Associated Press et La Presse canadienne)