Les Hawks marquent 3 buts en 34 secondes (vidéo)

CHICAGO - Jonathan Toews a récolté deux buts, Richard Panik et Artemi Panarin ont tous les deux marqué en troisième période et les Blackhawks de Chicago ont défait l'Avalanche du Colorado 6-3, dimanche soir.

Il s'agissait d'une cinquième victoire consécutive pour les Blackhawks, qui ont inscrit cinq buts au dernier tiers pour surmonter un déficit de deux buts.



Scott Darling a bloqué 22 rondelles dans la victoire.



Patrick Kane a marqué son 32e but de la saison et Marcus Kruger a ajouté un sixième but, dans un filet désert. Les Blackhawks ont récolté une 17e victoire à leurs 20 dernières rencontres et ils ont sept points d'avance sur le Wild du Minnesota, au sommet de la section Centrale.



Toews a fait dévier le tir de Kane à mi-chemin en troisième période pour réduire l'écart à 3-2. Ce but a dû être révisé, puisque Toews semblait hors-jeu sur la séquence.



Dix-sept secondes plus tard, Panik a récupéré une rondelle libre pour égaler la marque. Panarin a donné les devants aux Blackhawks quelques instants plus tard.



Jeremy Smith a repoussé 28 des 33 tirs dirigés vers lui, pour l'Avalanche.