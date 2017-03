Les Hurricanes défont le Wild

RALEIGH, N.C. - Victor Rask a brisé l'égalité alors qu'il ne restait que 3:24 à jouer et les Hurricanes de la Caroline ont battu le Wild du Minnesota 3-1, jeudi soir.

Teuvo Teravainen a ajouté un but dans un filet désert. Derek Ryan a également fait bouger les cordages pour les Hurricanes tandis qu'Eddie Lack a stoppé 21 rondelles. Les Hurricanes ont récolté au moins un point lors de leurs cinq derniers matchs (3-0-2).



Mikael Granlund a répliqué pour le Wild. Devan Dubnyk a terminé le duel avec 31 arrêts. Le Wild avait remporté ses six derniers affrontements contre les Hurricanes.



Les hommes de Bruce Boudreau ont mis fin à un voyage de cinq parties à l'étranger avec une fiche de 1-4 et ils ont cinq défaites à leurs six derniers matchs.