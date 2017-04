Les Hurricanes font l'acquisition du gardien des Blackhawks Scott Darling

RALEIGH, N.C. - Les Hurricanes de la Caroline ont fait l'acquisition du gardien Scott Darling des Blackhawks de Chicago en échange de choix au repêchage.

Les Blackhawks obtiennent en retour un choix de troisième ronde lors du prochain repêchage, qui aura lieu cet été.



Darling pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain et les Hurricanes ont les droits de négociation exclusifs avec lui jusqu'à cette date.



Âgé de 28 ans, Darling a récolté 18 victoires et il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,38 en 32 matchs cette saison. Il a notamment aidé les Blackhawks à terminer au sommet du classement de l'Association Ouest. Son pourcentage d'arrêts de ,924 lui a permis de terminer à égalité au quatrième échelon de la LNH chez les gardiens ayant obtenu au moins 25 départs.



Avec Cam Ward et Eddie Lack devant la cage, les Hurricanes se sont classés au 18e rang du classement général de la LNH, allouant en moyenne 2,8 buts par match. Ils sont cependant le cinquième duo de gardiens ayant reçu le moins de tirs au but.