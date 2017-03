Les Hurricanes gagnent 4-3 contre les Rangers

RALEIGH, N.C. - L'attaquant recrue Sebastian Aho a rompu l'égalité lors d'un avantage numérique avec 7:32 à jouer à la troisième période, et les Hurricanes de la Caroline sont venus de l'arrière pour vaincre les Rangers de New York 4-3 jeudi soir.

Quelque trois minutes plus tôt, Aho avait marqué le filet égalisateur. Il a aussi obtenu une mention d'aide.



Jeff Skinner et Valentin Zykov, ce dernier à son tout premier match dans la LNH, ont réussi les autres buts des Hurricanes.



Le gardien Cam Ward a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison en bloquant 40 rondelles.



Les Hurricanes, qui tiraient de l'arrière 3-2 au moment d'entamer la troisième période, ont signé une cinquième victoire cette saison lorsqu'ils tiraient de l'arrière après 40 minutes.



Mika Zibanejad a mené l'attaque des Rangers avec deux buts l'autre étant l'oeuvre de Chris Kreider.



Privés du gardien Henrik Lundqvist (haut du corps) et de l'attaquant Rick Nash (bas du corps), les Rangers ont marqué tous leurs buts lors de supériorités numériques.



Le gardien Antti Raanta a repoussé 26 tirs en relève à Lundqvist.