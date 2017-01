Les Hurricanes l'emportent en prolongation

RALEIGH, N.C. - Le deuxième but du match de Sebastian Aho, à 1:34 de la prolongation, a mené les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 4-3 aux dépens des Bruins de Boston, dimanche.

Derek Ryan et Jay McClement ont aussi enfilé l'aiguille pour les Hurricanes, qui ont gagné deux des trois duels contre les Bruins et les trois parties ont nécessité de la prolongation. Cam Ward a réalisé 32 arrêts.



Tim Schaller, David Backes et Brad Marchand ont aussi marqué pour les Bruins tandis que Zane McIntyre a repoussé 26 rondelles à son premier départ en carrière contre les Hurricanes.



Les Hurricanes montrent une fiche de 11-1-1 à leurs 13 dernières parties à domicile.