Les Huskies corrigent les Saguenéens et forcent un septième match

ROUYN-NORANDA - Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué cinq buts en deuxième période et ils ont servi une correction de 9-2 aux Saguenéens de Chicoutimi, lundi soir, à l'Aréna Iamgold.

Cette victoire a permis aux champions en titre de la coupe du Président d'éviter l'élimination et de forcer la tenue d'un septième match. Celui-ci aura lieu mardi soir, à Rouyn-Noranda.



Après que les deux formations soient entrées au vestiaire à égalité 1-1 après 20 minutes de jeu, les Huskies n'ont pas mis de temps avant de dénouer l'impasse au deuxième tiers.

Dès la 35e seconde, Jérémy Lauzon a profité de la circulation devant le filet pour décocher un tir des poignets précis qui a trompé la vigilance de Julio Billia. C'est à ce moment que la troupe de Gilles Bouchard a ouvert les écluses.



À 3:31, Gabriel Fontaine a porté la marque à 3-1 et une minute 22 secondes plus tard, Alexandre Fortin a enfilé l'aiguille pour une deuxième fois dans la rencontre.

À mi-chemin de l'engagement, Lauzon a de nouveau marqué et il a chassé Billia du match avant que Jean-Christophe Beaudin en ajoute dans la dernière minute de jeu.



Les Saguenéens ont voulu amorcer une remontée au troisième vingt, quand Brendan Hamelin a réduit l'écart à 6-2, mais Manuel Wiederer s'est occupé de redonner cinq buts d'avance aux siens, au cours d'un avantage numérique.

Philippe Myers et Jacob Neveu ont complété la marque.



Beaudin, Fortin et Peter Abbandonato, avec quatre aides, ont tous obtenu quatre points pour les Huskies. Wiederer, Lauzon et Neveu ont pour leur part amassé trois points.



Après avoir cédé son filet à Samuel Harvey au dernier match, Olivier Tremblay a obtenu le départ pour les Huskies.

Le gardien de 19 ans a tout même su se signaler malgré l'imposante avance de son équipe et il a effectué 30 arrêts.



Du côté des Saguenéens, Billia a cédé cinq fois sur 21 tirs en 32 minutes de jeu. En relève, Xavier Potvin a alloué quatre buts sur 10 lancers en 27 minutes.