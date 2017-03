Les Islanders se hissent au 8e rang dans l'Est

PITTSBURGH - John Tavares et Anthony Beauvillier ont marqué en fusillade pour mener les Islanders de New York vers un gain de 4-3 face aux Penguins de Pittsburgh, vendredi.

Premier à s'élancer, Beauvillier n'a pas raté sa chance. Phil Kessel a été stoppé par Jaroslav Halak, puis Tavares a lui aussi déjoué Marc-André Fleury.

Sidney Crosby a mis du suspense avec une réussite. Andrew Ladd a ensuite été frustré, mais Halak a stoppé Nick Bonino pour concrétiser la victoire des siens.



Les Islanders ont ravi la dernière place en séries aux Bruins, dans l'Est. Les deux clubs ont 82 points, mais celui de Brooklyn a joué un match de moins que le groupe du Massachusetts.



Rappelé jeudi de la Ligue américaine, Halak en était à son premier départ depuis le 29 décembre. Il a bloqué 37 tirs, tandis que Fleury en a stoppé 43.



Anders Lee, Brock Nelson et Casey Cizikas ont marqué en temps régulier pour les Islanders, qui vont rejouer samedi soir au Barclays Center, contre Boston.



Crosby, Cameron Gaunce et Matt Cullen ont riposté pour les Penguins. Cullen a fait 3-3 avec 6:10 au cadran en troisième période.



Crosby domine la LNH avec 42 buts cette saison. Evgeni Malkin ratait un cinquième match d'affilée, blessé dans le haut du corps.