Les Islanders se maintiennent dans la course

NASHVILLE - Thomas Hickey a marqué à 1:25 en prolongation et les Islanders de New York sont restés dans la course aux séries éliminatoires, mardi, infligeant un revers de 2-1 aux Predators de Nashville.

Les Islanders ont gagné leurs trois dernières rencontres.

Avec trois matchs au calendrier, ils se trouvent à cinq points des Maple Leafs de Toronto, détenteurs de la dernière place disponible dans l'Association de l'Est.



Hickey a réussi son quatrième but de la saison, son premier depuis le 20 décembre. Josh Bailey a remis vers le cercle gauche, puis Hickey a battu Pekka Rinne avec un bon tir des poignets.



Mike Fisher, des Predators, a marqué au deuxième tiers, mais Brock Nelson a créé l'égalité en début de troisième.



Jaroslav Halak a fait 22 arrêts, huit de moins que Rinne.