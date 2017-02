Les Islanders sont à prendre au sérieux

Frank Franklin II / The Associated Press

NEW YORK - Andrew Ladd a inscrit deux buts et il a aidé les Islanders de New York à vaincre les Rangers de New York 4-2, jeudi.

Anders Lee et Nikolay Kulemin ont aussi touché la cible et Thomas Greiss a stoppé 25 lancers pour les Islanders, qui ont un dossier de 8-0-2 à leurs 10 derniers matchs à domicile. John Tavares a récolté deux aides.

Les Islanders, qui avaient balayé la série saisonnière de quatre matchs entre les deux équipes la saison dernière, ont signé une deuxième victoire en trois duels face aux Rangers cette saison.



Nick Holden et Jimmy Vesey ont répliqué pour les Rangers, qui ont vu leur série de victoires être stoppée à six. Henrik Lundqvist a repoussé 19 lancers.



Ladd a inscrit son deuxième but du match dans un filet désert avec 1:10 à faire. Il a atteint le poteau quelques instants plus tard, ratant de peu le tour du chapeau.

Depuis le départ de Jack Capuano, congédié à la mi-janvier, les Islanders montrent un dossier de 8-3-2 en 13 rencontres.