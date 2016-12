Les Jets ont le numéro des Blackhawks

CHICAGO ? Blake Wheeler, Mark Scheifele et Drew Stafford ont marqué et Connor Hellebuyck a repoussé 34 tirs pour aider les Jets de Winnipeg à battre les Blackhawks de Chicago 3-1, mardi.

Jacob Trouba a ajouté deux aides et les Jets ont gagné un deuxième match de suite, un quatrième en cinq.

Les Jets ont battu les Blackhawks pour la troisième fois en autant d'occasions cette saison, ayant le dessus 9-2 au chapitre des tirs au but.



Artem Anisimov a récolté son 15e but de la saison à son retour au jeu, mais les Blackhawks ont encaissé un troisième revers consécutif pour la première fois depuis mars.



Corey Crawford a effectué 31 arrêts à son deuxième départ depuis qu'il a subi une appendicectomie.



Avec une aide, Artemi Panarin a récolté au moins un point dans un huitième match de suite, un sommet personnel. Il totalise cinq buts et 14 points durant cette séquence.