Les Jets s'amusent contre l'Avalanche

WINNIPEG - Blake Wheeler et Nikolaj Ehlers ont tous deux obtenu un but et deux mentions d'aide et les Jets de Winnipeg ont écrasé l'Avalanche du Colorado 6-1, samedi.

Effectuant un 10e départ consécutif, Connor Hellebuyck a été privé d'un blanchissage quand Gabriel Landeskog a trompé sa vigilance alors qu'il ne restait que 15 secondes à faire à la rencontre. Il a réalisé 22 arrêts.



Calvin Pickard a alloué cinq buts sur 20 tirs avant d'être remplacé en deuxième période par Jeremy Smith.



Patrik Laine a marqué son 32e but de la saison, un sommet chez les recrues de la LNH. Mark Scheifele, Ben Chiarot et Jacob Trouba ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Jets.



Laine a ajouté une mention d'assistance tandis que Dustin Byfuglien s'est fait complice de deux réussites des siens.