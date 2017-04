Les joueurs ce matin, un peu plus tard, Bergevin et Julien

(98,5 Sports) - Les joueurs du Canadien de Montréal vont déambuler, ce matin, au Complexe sportif de Brossard, question de répondre aux questions des journalistes avant de prendre le large pour l'été.

La déception passée, ils se demanderont individuellement s'ils feront partie de l'équation montréalaise la saison prochaine.

De son côté, le parton du Tricolore, Marc Bergevin, fera patienter les médias jusqu'à 16h, cet après-midi, avant de présenter le bilan de la saison 2016-17.

