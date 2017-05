Les Kings échangent Bishop aux Stars

FRISCO, Texas - Les Stars de Dallas ont acquis le gardien Ben Bishop des Kings de Los Angeles en retour du choix de quatrième tour des Canadiens de Montréal en 2017.

Les Stars ont annoncé la nouvelle mardi. Ils avaient mis la main sur le choix des Canadiens en compagnie du défenseur Greg Pateryn dans l'échange qui a envoyé le défenseur Jordie Benn à Montréal.



Âgé de 30 ans, Bishop a porté les couleurs des Kings et du Lightning de Tampa Bay en 2016-2017, compilant un dossier de 18-15-5 avec une moyenne de 2,54 et un taux d'efficacité de 91,0 pour cent. Il pourrait toutefois devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.



Bishop avait été finaliste au trophée Vézina en 2016, après avoir dominé la LNH avec une moyenne de 2,06 avec le Lightning. Ces derniers l'ont échangé aux Kings avec un choix de cinquième tour en février, en retour du gardien Peter Budaj, du défenseur Erik Cernak et de choix au repêchage.



En huit saisons dans la LNH avec les Kings, le Lightning, les Sénateurs d'Ottawa et les Blues de St. Louis, Bishop affiche un dossier de 148-80-25 avec une moyenne de 2,32, un taux d'efficacité de 91,9 pour cent et 19 blanchissages.



Il a aussi été finaliste au trophée Vézina en 2014 et il a aidé le Lightning à se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2015, baissant pavillon face aux Blackhawks de Chicago.