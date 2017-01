Les Kings frappent vite et l'emportent

NEWARK, N.J. - Anze Kopitar et Tanner Pearson ont touché la cible lors des deux premières minutes du match et les Kings de Los Angeles ont filé vers un gain de 3-1 contre les Devils du New Jersey, mardi.

Jeff Carter a été complice des buts hâtifs.



Alec Martinez en a rajouté avant la fin du premier tiers et Peter Budaj a stoppé 24 tirs pour les Kings, victorieux pour la première fois en cinq rencontres.



L'entraîneur Darryl Sutter a obtenu une 618e victoire, éclipsant Jacques Lemaire au 12e rang de l'histoire à ce chapitre.



Kyle Quincey a été le marqueur des Devils, qui ont perdu leurs cinq derniers matches à domicile.