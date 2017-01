Les Kings gagnent 3-0 devant les Hurricanes

RALEIGH, Caroline du Nord - Marian Gaborik et Trevor Lewis ont marqué à 38 secondes d'intervalle au troisième vingt et les Kings de Los Angeles ont défait les Hurricanes de la Caroline 3-0, jeudi.

Kyle Clifford a complété dans un filet désert et Peter Budaj a stoppé 22 tirs, méritant un cinquième jeu blanc cette saison.



Les Hurricanes perdaient un cinquième match d'affilée, mais ils étaient blanchis pour la première fois de la campagne.



Les Kings obtenaient un deuxième gain de suite après une glissade de quatre matches stoppée mardi, avec une victoire de 3-1 au New Jersey.



Cam Ward a bloqué 26 tirs dans une cause perdante.