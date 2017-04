Les Kings viennent de l'arrière et l'emportent 3-2

LOS ANGELES - Drew Doughty a joué les héros après 27 secondes de jeu en prolongation et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2, samedi soir.

Dustin Brown a créé l'égalité 2-2 alors qu'il ne restait que 55 secondes à jouer à la troisième période. Tyler Toffoli a ajouté un but pour les Kings et Jonathan Quick a réalisé 25 arrêts.



Doughty a devancé Patrick Kane et il a accepté une passe du revers de Jeff Carter avant de tromper la vigilance de Corey Crawford. Carter et Kopitar ont tous deux terminé la rencontre avec trois aides.



Artemi Panarin et Jonathan Toews ont fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui amorceront les séries éliminatoires sur une séquence de quatre revers. Crawford a repoussé 23 rondelles.