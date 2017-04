Les Leafs de retour en séries

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto sont de retour en séries éliminatoires.

Connor Brown a marqué le but de la victoire alors qu'il restait moins de trois minutes à jouer en troisième période et les Maple Leafs ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-3, samedi, pour accéder aux séries pour une première fois depuis 2013.



James van Riemsdyk, Tyler Bozak, Kasperi Kapanen et Auston Matthews, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs. Curtis McElhinney est venu en relève à Frederik Andersen, blessé pendant la rencontre, et il a réalisé 12 arrêts.



S'ils obtiennent un point contre les Blue Jackets de Columbus, dimanche, les Maple Leafs affronteront les Sénateurs d'Ottawa au premier tour.



Phil Kessel, Sidney Crosby et Jake Guentzel ont noirci la feuille de pointage pour les Penguins, qui ont reposé plusieurs joueurs réguliers avant le début des éliminatoires. Marc-André Fleury a alloué quatre buts sur 30 lancers.



Il s'agit d'un important revirement de situation pour les Maple Leafs, qui ont montré le pire dossier de la LNH la saison dernière. Lors du repêchage, ils s'étaient alors servi du premier choix au total au repêchage pour sélectionner Matthews, qui a atteint le plateau des 40 buts.