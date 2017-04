Les Leafs font un petit bond au classement

DÉTROIT - Auston Matthews a marqué deux buts et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Red Wings de Detroit 5-4, samedi soir.

Le deuxième but du match de Matthews, à 18:51 de la troisième période, a donné les devants 5-3 aux Maple Leafs et il s'est avéré le but de la victoire, car Mike Green a réduit l'écart avec 44 secondes à faire au duel.



Avec ses deux filets et une mention d'assistance, Matthews a égalé Peter Ihnacak pour le plus de points en une saison par une recrue des Maple Leafs. Le record de 66 points avait été établi en 1982-83.



James Van Riemsdyk a brisé l'égalité de 3-3 alors qu'il ne restait que 2:36 à jouer au match. Mitchell Marner et William Nylander ont également enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs, qui se retrouvent à égalité avec les Sénateurs d'Ottawa au deuxième rang de la section Atlantique.



Gustav Nyquist, Nick Jensen et Niklas Kronwall ont aussi trouvé le fond du filet pour les Red Wings.



Frederik Andersen a repoussé 38 rondelles devant le filet des Maple Leafs tandis que Jimmy Howard a alloué cinq buts sur 22 lancers devant la cage des Red Wings.