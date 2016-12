Les Maple Leafs battent le Lightning

TAMPA, Fla. - Nazem Kadri a touché la cible à 3:37 de la prolongation, en avantage numérique, pour donner une victoire de 3-2 aux Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay.

Alors que Valtteri Filppula était installé au banc des pénalités, Kadri a trompé la vigilance d'Andrei Vasilevskiy.



Auston Matthews et Tyler Bozak ont également fait bouger les cordages. À son deuxième départ en carrière dans la LNH, Antoine Bibeau a bloqué 25 tirs pour signer un premier gain en carrière.



Brian Boyle et Ondrej Palat ont fait scintiller la lumière rouge pour le Lightning. Vasilevskiy a réalisé 32 arrêts. Les hommes de Jon Cooper avaient effacé un retard de deux buts en troisième période contre le Canadien de Montréal, la veille, pour l'emporter 4-3 en prolongation.



Matthews a inscrit un 18e but cette saison. Le premier choix au total lors du dernier repêchage de la LNH a trouvé le fond du filet six fois au cours de ses huit derniers matchs. Il a également amassé quatre buts et sept points lors de sa séquence de cinq parties avec un point.