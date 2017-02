Les Maple Leafs battent les Jets 5-4

TORONTO - Jake Gardiner a inscrit le but gagnant en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Jets de Winnipeg 5-4, mardi.

Auston Matthews a récolté trois aides et Leo Komarov a inscrit deux buts pour les Maple Leafs, qui ont grimpé au troisième rang de la section Atlantique.



Nazem Kadri a aussi touché la cible tandis que William Nylander a amassé un but et une aide. Frederik Andersen a repoussé 16 lancers.



Patrik Laine a inscrit deux buts pour les Jets, devenant la première recrue dans l'histoire de la franchise Thrashers/Jets à atteindre le plateau des 30 buts. Bryan Little et Nikolaj Ehlers ont aussi fait bouger les cordages, alors que Mark Scheifele a récolté deux aides.



Connor Hellebuyck a accordé cinq buts sur 37 lancers.



Il s'agissait du deuxième duel entre les deux premiers choix du dernier repêchage de la LNH. Matthews et Laine ont été à la hauteur.



Matthews a eu le dernier mot en prolongation en permettant à Gardiner de s'avancer à deux contre un avec Nylander. Gardiner a décidé de tirer et il a surpris Hellebuyck.