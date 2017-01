Les Maple Leafs battent les Red Wings 4-0

Paul Sancya / The Associated Press

DÉTROIT ? Frederik Andersen a effectué 22 arrêts, en route vers un deuxième blanchissage d'affilée, et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Red Wings de Detroit 4-0, mercredi.

Auston Matthews, Roman Polak, James van Riemsdyk et Nikita Soshnikov ont généré l'offensive des Maple Leafs, alors qu'Andersen a également récolté une aide.



Andersen et les Maple Leafs avaient blanchi les Flames de Calgary 4-0, lundi. Andersen compte maintenant trois blanchissages cette saison — neuf en carrière.



Cette victoire permet aux Maple Leafs de devancer les Bruins de Boston au troisième rang de la section Atlantique avec 55 points contre 54. Les Maple Leafs, qui ont un dossier à l'étranger de 9-0-2 depuis le début du mois de décembre, ont encore cinq rencontres de plus à disputer cette saison que les Bruins.



Petr Mrazek a repoussé 24 lancers devant la cage des Red Wings, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif (0-1-3).