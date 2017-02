Les Maple Leafs blanchissent les Hurricanes 4-0

RALEIGH, N.C. ? Connor Brown a inscrit deux buts et les Maple Leafs de Toronto ont blanchi les Hurricanes de la Caroline 4-0, dimanche soir­.

Auston Matthews a marqué un but spectaculaire décochant un tir du revers alors qu'il tombait sur la glace, Jake Gardiner a ajouté un but et deux mentions d'assistance tandis que James van Riemsdyk a récolté deux aides pour les Maple Leafs, qui ont mis fin à une série de deux revers. Ils ont repris l'exclusivité de la dernière place des équipes repêchées de l'Association Est, mais les Bruins de Boston, qui accusent un point de retard, jouent dimanche contre les Sharks de San Jose.



Curtis McElhinney a réalisé 37 arrêts pour signer un premier blanchissage dans la LNH depuis janvier 2014.



Le 28e but de la saison de Matthews est survenu en deuxième période. L'attaquant recrue des Maple Leafs a été accroché lorsqu'il coupait vers le filet, mais même s'il s'apprêtait à tomber sur la patinoire, Matthews a poussé la rondelle entre les jambières de Cam Ward.



Ward a repoussé 20 lancers pour les Hurricanes avant d'être remplacé à 10:58 du troisième vingt.