Les Maple Leafs devancent les Bruins (vidéo)

COLUMBUS, Ohio - Nazem Kadri a marqué son 30e but de la saison pour aider les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 5-2 face aux Blue Jackets de Columbus, mercredi.

Kadri et Leo Komarov ont chacun inscrit un but en plus d'amasser une aide.



Le gain fait passer l'équipe torontoise au troisième rang de la section Atlantique devant les Bruins Boston.



Auston Matthews, William Nylander et Nikita Zaitsev ont aussi marqué pour les Maple Leafs qui ont récolté sept points à leurs quatre derniers matchs (3-0-1).



Frederik Andersen a fait 32 arrêts pour les gagnants et il a été déjoué par David Savard et Brandon Saad.



Joonas Korpisalo a bloqué 27 tirs pour les Blue Jackets, qui avaient gagné leurs quatre derniers matchs.

Faits saillants:

Komarov a réussi le premier but du match à 8:55 au premier vingt. Zach Werenski, des Blue Jackets, a cafouillé près de son filet et Kadri a saisi la rondelle avant de la refiler à Komarov, à l'embouchure droite.



Matthews a doublé le coussin 1:59 plus tard, en avantage numérique. Nylander l'a rejoint à l'embouchure droite et Matthews a inscrit son 33e but de la saison à l'aide d'un revers, sur le rebond de son propre tir.



Brandon Dubinsky était au banc de pénalité pour rudesse. Nylander obtenait un point dans un neuvième match d'affilée.



Les Blue Jackets ont grugé l'écart très tôt au deuxième vingt, qui a donné lieu à trois buts.

Du cercle gauche, Savard a converti sur réception une passe de Dubinsky, en provenance de l'arrière du filet. Le but est survenu 43 secondes après le début de l'engagement.



Saad a créé l'égalité 2-2 à 6:58, faisant dévier un tir de la pointe de Werenski.



Nylander a fait 3-2 à 13: 23, méritant son 20e but de la campagne. S'emparant d'une passe au centre de la glace, il a filé en brève échappée et a pris un excellent tir, battant Korpisalo au-dessus de l'épaule droite.



Kadri a ajouté un but d'assurance à 15:46, profitant d'un rebond à la suite d'un tir de Komarov. Il atteignait le cap des 30 buts dans une saison pour la première fois.



Zaitsev a mis la touche finale dans un filet désert, avec 2:47 à jouer.