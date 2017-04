Les Maple Leafs ont rendez-vous avec les Capitals

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto ont perdu leur dernier match du calendrier régulier 3-2 face aux Blue Jackets de Columbus, dimanche, et ils amorceront leur premier parcours en séries éliminatoires depuis 2013 en affrontant les Capitals de Washington.

James van Riemsdyk a inscrit deux buts et Curtis McElhinney a effectué 29 arrêts, mais les Maple Leafs ont laissé filer une avance de 2-0 en deuxième période.



Matt Calvert, Josh Anderson et Cam Atkinson ont orchestré la remontée des Blue Jackets, qui affronteront les Penguins de Pittsburgh au premier tour élimintoire. Joonas Korpisalo a repoussé 30 tirs.



Si les Maple Leafs avaient récolté au moins un point, ils auraient affronté les Sénateurs d'Ottawa en première ronde. Ils croiseront plutôt le fer avec les Capitals, lauréats du trophée des Présidents. Les Sénateurs seront opposés aux Bruins de Boston.



Les Maple Leafs n'ont jamais affronté les Capitals en séries éliminatoires et ils seront les négligés même s'ils ont compilé un dossier de 1-1-1 contre la bande à Alex Ovechkin cette saison.



Le défenseur des Maple Leafs Nikita Zaitsev n'a pas terminé la rencontre, lui qui a quitté après avoir encaissé une mise en échec de Nick Foligno en première période.