Les Maple Leafs perdent 3-1 contre les Sabres

TORONTO - Evander Kane et Jack Eichel ont inscrit respectivement deux buts et trois passes pour aider les Sabres de Buffalo à vaincre les Maple Leafs de Toronto 3-1, samedi.

Il s'agit d'un sixième revers encaissé par les Maple Leafs lors de leurs huit dernières rencontres.



Ils avaient pourtant connu une séquence victorieuse entre la mi-décembre et la fin du mois de janvier, récoltant 24 points sur une possibilité de 32. Ils connaissent depuis quelques ennuis, mais s'accrochent toujours à la dernière place disponible permettant d'accéder aux séries éliminatoires de l'Association de l'Est. En 53 matchs, la formation torontoise a amassé 61 points (25-18-11).



Mitch Marner a été le seul marqueur du côté des Maple Leafs. Frederik Andersen devra attendre avant de célébrer sa centième victoire, lui qui a cédé trois fois en 23 tirs.



Sam Reinhart a été l'autre marqueur chez les Sabres, qui ont récolté jusqu'à présent 56 points (23-22-10). Robin Lehner a offert toute une performance en bloquant 43 lancers.



Après avoir été dominés au chapitre des tirs au but lors de leur défaite de jeudi contre les Blues de Saint-Louis, les Leafs ont débuté la rencontre en étant débordés dans leur territoire.



Les Sabres ont touché la barre horizontale un peu moins de deux minutes après le premier coup de sifflet et ont inscrit leur premier but peu de temps après.



En l'espace de deux présences, Eichel a donné la rondelle à Kane et Reinhart et les Sabres ont pris les devants 2-0 avant que les Maple Leafs n'aient eu le temps de décocher un premier tir en direction de Lehner.



Après avoir connu un lent début de saison, Kane se trouve parmi les meilleurs buteurs de la Ligue depuis le début du mois de décembre. En amassant trois passes dans la victoire, Eichel a lui atteint 29 points en 34 matchs cette saison.



Les Maple Leafs avaient remporté le premier des quatre duels entre les deux équipes. Le prochain aura lieu le 25 mars à Buffalo.