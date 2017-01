Les Maple Leafs poursuivent sur leur lancée en battant les Devils 4-2

NEWARK, N.J. - Nazem Kadri a amorcé une période de quatre buts des Maple Leafs de Toronto et ils ont battu les Devils du New Jersey 4-2, vendredi soir.

Kadri a marqué son 15e filet de la campagne lorsqu'il a sauté sur un retour de lancer de James van Riemsdyk, lors d'un avantage numérique.



Connor Brown, Auston Matthews et Tyler Bozak ont ensuite suivi ce but en touchant la cible trois fois en 1:58. Brown a d'ailleurs fait mal paraître le gardien des Devils Cory Schneider en lui soutirant la rondelle avant de trouver le fond du filet en désavantage numérique. Bozak et Kadri ont également ajouté une mention d'aide tandis que van Riemsdyk a préparé deux réussites des siens.



Frederik Andersen a réalisé 30 arrêts pour les Maple Leafs, qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs (6-0-1).



Pierre-Alexandre Parenteau et Jon Merrill ont réduit l'écart pour les Devils, en fin de troisième période, mais ce fut trop peu trop tard.