Les Maple Leafs rappellent le gardien Jhonas Enroth

TORONTO - Le gardien Jhonas Enroth a été rappelé de la Ligue américaine de hockey par les Maple Leafs de Toronto, dimanche.

En conséquence, le gardien Antoine Bibeau a été assigné aux Marlies de Toronto.



Enroth, qui est âgé de 28 ans, a présenté une moyenne de buts alloués de 3,94 et un pourcentage d'arrêts de ,872 en six matchs (0-3-1) avec les Maple Leafs cette saison. Il a aussi compilé un dossier de 2-1-0 en trois départs avec les Marlies.



Bibeau, qui est âgé de 22 ans, affiche un dossier de 7-7-2 avec une moyenne de 2,46 et un pourcentage d'arrêts de ,908 en 16 rencontres avec les Marlies cette saison. En deux présences avec les Maple Leafs, il a signé une victoire et encaissé une défaite avec une moyenne de 1,99 et un pourcentage d'arrêts de ,927.