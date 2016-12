Les Maple Leafs rappellent les Québécois Antoine Bibeau et Frederik Gauthier

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto ont rappelé le gardien Antoine Bibeau ainsi que les attaquants Frederik Gauthier et Byron Froese de leur club-école de la Ligue américaine.

Bibeau, âgé de 22, qui a joué pour quatre équipes pendant son séjour dans la LHJMQ, a compilé une fiche de 7-7-2, une moyenne de 2,46, un taux d'efficacité de .908 et il a réalisé trois jeux blancs en 16 matchs avec les Marlies de Toronto cette saison. Il avait également repoussé 26 tirs à ses débuts dans la LNH contre l'Avalanche du Colorado, le 11 décembre.



Gauthier, 21 ans, un ancien de l'Océanic de Rimouski, totalise un but et une mention d'aide en trois matchs avec les Maple Leafs. Il a également obtenu un but et trois mentions d'aide en 17 rencontres avec les Marlies en 2016-17.



Froese, 25 ans, a précédemment disputé deux matchs avec les Maple Leafs. Il a marqué 12 buts et ajouté cinq passes en 27 matchs avec les Marlies.