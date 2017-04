Les Maple Leafs s'approchent des séries (vidéo)

BUFFALO, N.Y. - Auston Matthews a inscrit son 39e filet de la campagne pour établir une nouvelle marque de la LNH pour une recrue originaire des États-Unis, lundi soir, dans la victoire de 4-2 des Maple Leafs de Toronto contre les Sabres de Buffalo.

Les Maple Leafs se sont ainsi approchés d'un deuxième laissez-passer pour les séries éliminatoires au cours des 12 dernières saisons.



Nazem Kadri a marqué un but et amassé une mention d'aide, James van Rimedsyk et Leo Komarov ont ajouté un but chacun à leur fiche, et Frederick Andersen a effectué 18 arrêts pour permettre aux Maple Leafs de signer une quatrième victoire d'affilée.



Cette victoire a permis aux Maple Leafs (39-24-15) de dépasser d'un point les Bruins de Boston (43-30-6) au deuxième rang du classement de la section atlantique.



Jack Eichel et Ryan O'Reilly ont riposté pour les Sabres.



Robin Lehner a été chassé de la rencontre après avoir accordé trois buts sur cinq tirs au cours des cinq premières minutes de la rencontre. Anders Nillson a ensuite repoussé 32 des 33 tirs dirigés vers lui.



Les Sabres ont subi une troisième défaite consécutive et ont une fiche de 6-12-2 à leurs 20 derniers affrontements. Le récent passage à vide des Sabres signifie qu'ils seront exclus des séries éliminatoires pour une sixième saison de suite.