Les Maple Leafs s'entendent avec l'attaquant suédois Carl Grundström

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto ont offert un contrat type pour une recrue de trois saisons à l'attaquant Carl Grundström.

Le Suédois de 19 ans a participé à 45 rencontres avec le club de Frölunda, dans la Ligue élite suédoise, récoltant 14 buts et six aides. Le natif d'Umea a mené tous les joueurs de moins de 20 ans dans ce circuit pour les buts et les points la saison dernière.



Grundström a aussi pris part à sept rencontres au Championnat mondial junior, récoltant sept points, dont trois buts.



Il a été sélectionné au deuxième tour, 57e au total, en 2016 par les Leafs.