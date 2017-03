Les Maple Leafs signent un 5e gain en six sorties

NASHVILLE - James van Riemsdyk et Auston Matthews ont tous les deux marqué en avantage numérique, Frederik Andersen a repoussé 29 rondelles et les Maple Leafs de Toronto ont eu le dessus 3-1 devant les Predators de Nashville, jeudi soir.

Connor Brown a ajouté un but dans un filet désert avec 58,4 secondes à jouer en troisième période et les Maple Leafs ont débuté leur périple de trois matchs à l'étranger en balayant leur série saisonnière face aux Predators. Il s'agissait également pour eux d'une deuxième victoire consécutive et d'un cinquième gain en six rencontres. La formation torontoise demeure au troisième rang de la section Atlantique.



Filip Forsberg a été le seul buteur des visiteurs, récoltant son 30e but de la saison. Les Predators se sont inclinés pour une deuxième fois en autant de rencontres, après avoir connu une séquence de quatre victoires.



Les Maple Leafs tentent de résister aux Bruins de Boston, tandis que les Predators avaient besoin d'une victoire pour dérober la troisième place de la section Centrale aux Blues de St. Louis. Les Predators ont débuté la rencontre à trois points de s'assurer une place en séries éliminatoires pour une troisième année consécutive sous les ordres de Peter Laviolette.