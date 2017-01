Les officiels se sont-ils vengés contre le Canadien?

Écoutez les propos de Ron Fournier à ce sujet

(98,5 Sports) - Selon Dany Dubé, analyste des matchs du Canadien pour le 98,5 FM, les officiels de la rencontre de lundi après-midi ont semblé laisser leur sifflet dans leur poche quand il s'agissait de punir des gestes répréhensibles des joueurs des Red Wings de Detroit.

Après la rencontre, Dany Dubé s’est questionné à savoir pourquoi le Canadien avait écopé de quatre pénalités contre seulement une pour les Red Wings, lundi après-midi lors de la défaite de 1-0 du Canadien.

«J’ai l’impression que le Canadien était désavantagé aujourd’hui sur les appels des arbitres, a-t-il laissé entendre. Je ne suis pas du genre à être chauvin, mais je me suis dit : est-ce qu’on est en train de remettre la monnaie de la pièce aux entraîneurs et Carey Price parce qu’ils ont critiqué la décision de l’arbitre lors du dernier match à Montréal? Je n’en sais trop rien. Je ne veux pas faire d’affirmation, mais j’ai le droit de poser la question.»

On se souviendra que Michel Therrien et Carey Price avaient verbalisé leur insatisfaction quant au travail des arbitres après le match de samedi dernier contre les Rangers de New York. Ils en avaient notamment contre leur décision d’accorder le but à Rick Nash alors que Carey Price était accroché par le patin de Kevin Hayes sur le jeu et contre le fait qu'Andrew Shaw ait été frappé à la tête sans qu'une pénalité soit décernée.

L’analyste estime que les Red Wings auraient pu être pénalisés à plus d’une occasion contre le Canadien lundi.

«Je me fais un devoir d’être objectif. Mais honnêtement, cet après-midi, à quelques occasions, je me suis dit : mon dieu comment ça qu’ils n’appellent pas cette pénalité. Entre autres en troisième période, un bon coup de coude de (Drew) Miller à l’endroit de (Jeff) Petry. Comme un dit au Québec, un coup de coude en pleine gueule. Ça n’a pas de sens.»

L’animateur des Amateurs de Sports, Mario Langlois, lui a demandé s’il y avait, selon lui, une solidarité entre les arbitres afin de passer un message à un joueur ou un entraîneur qui critique leur travail.

«Je ne sais pas. Mais force est d’admettre qu’aujourd’hui, je n’ai pas aimé la façon dont les officiels ont travaillé. Je n’ai pas senti ça équitable. La pénalité de De La Rose, ouin, ok, ça va. Mais un moment donné en zone neutre, Flynn a reçu un double échec et il a tombé tête première.»

Ron en désaccord

Ancien arbitre de la LNH, Ron Fournier a tenu à clarifier quelques faits concernant le travail des officiels. D'abord, il a déclaré que Michel Therrien n'était pas un entraîneur apprécié des arbitres de la LNH.

«La raison pourquoi il n'est pas apprécié, c'est à cause de la façon dont il se comporte avec les arbitres. Il s'est grandement amélioré, mais pas suffisamment. Donc la plupart des arbitres impliqués dans les matchs du Canadien n'ont pas tendance à le regarder et lui sourire. Ils ont tendance à faire un job et à le faire le plus correctement possible sans le désavantager, mais certainement pas lui donner un ''break'' aussi. Et tu sais quoi, Michel Therrien n'aime pas les arbitres non plus. C'est égal.»

Donc, il ne croit pas que les arbitres de lundi après-midi lui ont fait payer le prix de ses critiques de samedi dernier.

«Tu n'as pas le droit de faire payer un prix en tant qu'arbitre. Tu ne fais pas exprès de donner une punition, ce n'est pas vrai. Il y a trop de superviseurs qui les regardent, tous les matchs sont retransmis (à la télé) maintenant et tu ne pourrais pas arbitrer des finales de la Coupe Stanley.»

Toutefois, Ron admet que les arbitres peuvent devenir moins tolérants quand ils entendent un entraîneur crier du banc.

«Quand tu mets au défi un arbitre, tu le fais mal paraître, un moment donné, je ne te donnerai pas de loose. Les gars se parlent», a indiqué Ron qui toutefois n'a pas trouvé que les officiels avaient erré dans le match CH-Red Wings.