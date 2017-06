Les Oilers accordent une prolongation de contrat de 4 saisons à Kris Russell

EDMONTON - Les Oilers d'Edmonton ont consenti une prolongation de contrat de quatre saisons au défenseur Kris Russell.

Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés, vendredi, mais le contrat aurait une valeur totale de 16 millions $ US, selon différents rapports.



Âgé de 30 ans, Russell a disputé 68 matchs avec les Oilers la saison dernière, accumulant un but, 12 aides et 23 minutes de punition. Il a dominé la LNH avec 213 tirs bloqués.



Choix de troisième tour des Blue Jackets de Columbus en 2005, 67e au total, Russell a récolté 39 buts et 151 aides en 641 matchs dans la LNH avec les Blue Jackets, les Blues de St. Louis, les Flames de Calgary, les Stars de Dallas et les Oilers.