Les Oilers de 1984-1985 choisis la meilleure équipe de tous les temps

NASHVILLE - Les Oilers d'Edmonton de 1984-1985, menés par Wayne Gretzky, ont été élus par les partisans comme étant la meilleure équipe de l'histoire de la LNH, a annoncé la ligue lundi.

Dans un communiqué, la ligue a mentionné que plus de 3,6 millions de partisans avaient voté au cours des six dernières semaines pour déterminer quelle équipe méritait cet honneur, une initiative lancée dans le cadre des célébrations du centenaire de la LNH.



Les 96 équipes gagnantes de la coupe Stanley, depuis le début de la saison inaugurale de la ligue en 1917-1918 jusqu'à 2016, ont lutté les unes contre les autres tout au long de la période de vote.



Les Oilers de 1984-1985 ont battu les Flyers de Philadelphie en finale de la Coupe Stanley pour remporter leur deuxième championnat consécutif.

En plus de Gretzky, cette équipe était composée de plusieurs joueurs intronisés au Temple de la renommée tels Mark Messier, Jari Kurri, Paul Coffey et Grant Fuhr.



Selon Gretzky, cette équipe était composée de passionnés du hockey qui ont travaillé fort pour se rendre au sommet.



Gretzky a établi un record au chapitre des mentions d'aides (30) et des points (47) au courant de ce parcours en séries éliminatoires. Cette année-là, il a aussi égalé le record de Jean Béliveau (1956), des Canadiens de Montréal, et de Mike Bossy (1982), des Islanders de New York, en inscrivant sept buts en cinq rencontres dans la finale.

Les Penguins de Pittsburgh de Mario Lemieux de la saison 1991-1992 ont été choisis la deuxième meilleure équipe de tous les temps, devant les Canadiens de 1976-1977 qui avaient présenté une fiche de 60-8-12 en saison régulière et de 12-2 dans les séries éliminatoires pour remporter la Coupe Stanley.