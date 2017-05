Les Oilers doivent se regrouper

On en parle en ondes : David Desharnais parle du parcours des Oilers avec Ron Fournier. (13:06) Publié le lundi 01 mai 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Ron Fournier

EDMONTON - Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, mais les Oilers d'Edmonton savent déjà ce qu'il faut faire pour rebondir après une défaite démoralisante.

Les joueurs des Oilers, qui doivent se regrouper après un revers de 6-3 face aux Ducks d'Anaheim, ont rappelé leurs deux victoires face aux Sharks de San Jose après une défaite de 7-0 en première ronde.



Après avoir gagné les deux premiers matchs à Anaheim au deuxième tour, les Oilers ont été ramenés sur terre dimanche soir au Rogers Place. Les Ducks ont ouvert la marque après 25 secondes de jeu et ils menaient 3-0 après 12 minutes de jeu.



«Nous allons nous en remettre, comme nous l'avons fait face aux Sharks», a mentionné l'entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan, lundi­.



«Nous sommes dans la même position même si ça semble un peu plus démoralisant. Je ne sais pas si c'est la manière que nous avons joué, mais c'est le sentiment que je ressens par la série de questions», a déclaré McLellan.

Les Oilers ont rebondi temporairement dimanche, créant l'égalité 3-3 avant de voir les Ducks reprendre le contrôle du match.



Avec une pause de deux jours avant le quatrième match, mercredi au Rogers Place, les Ducks ont décidé de quitter la ville pour passer du temps à Kelowna, en Colombie-Britannique.



«Je ne pense pas que c'est une mauvaise idée, a dit McLellan. Si nous avons la chance de prolonger notre parcours, c'est peut-être quelque chose que nous pourrions faire. Les partisans des Oilers sont très émotifs et ils sont partout, ce qui est positif pour nous.»



Le gardien Cam Talbot n'a pas été à son meilleur dans le troisième match. Les Ducks ont touché la cible deux fois sur leurs trois premiers tirs et Talbot a mal paru sur le but gagnant de Chris Wagner en deuxième période.



«Il aimerait bien sûr revoir ce tir, mais je ne vais pas le critiquer. Nous ne serions pas en avance 2-1 sans son brio», a rappelé McLellan.



L'entraîneur-chef avait été plus sévère dimanche soir quand il avait été questionné sur la contribution de Jordan Eberle, disant qu'il n'en faisait «pas assez».

Eberle a récolté deux aides en neuf rencontres depuis le début des séries éliminatoires.



L'attaquant âgé de 26 ans évolue sur le deuxième trio en compagnie de Ryan Nugent-Hopkins et de Milan Lucic, mais Eberle a aussi joué aux côtés de Connor McDavid, dimanche.



«Il apprend aussi au fur et à mesure que les séries avancent, a dit McLellan au sujet d'Eberle. C'est bien de réussir de bons jeux le long de la rampe et de bien jouer dans son territoire, mais il faut aussi contribuer en avantage numérique.»



Les Oilers ont profité de trois de leurs 12 occasions en avantage numérique depuis le début de la série face aux Ducks et ils pourraient bénéficier d'une meilleure exécution dans le cercle des mises en jeu. Les Ducks ont gagné 12 des 23 mises en jeu quand ils sont en désavantage numérique.



«L'un va avec l'autre, a mentionné McLellan. Vous avez l'occasion de commencer à 25 pieds du filet, mais si vous perdez la mise en jeu, vous vous retrouvez à 200 pieds du filet.»