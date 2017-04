Les Oilers éliminent les Sharks (vidéos)

(98,5 Sports) - Deux échappées payantes en moins d'une minute ont pavé la voie à une victoire de 3-1 des Oilers face aux Sharks de San José, samedi, permettant ainsi à la formation d'Edmonton d'accéder au deuxième tour éliminatoire.

Les buts de Leon Draisaitl et Anton Slepyshev ont été inscrit à 56 secondes d'écart au tout début de la deuxième période.

Another breakaway. Another goal. The @EdmontonOilers want the Second Round. #StanleyCup pic.twitter.com/cHpVEOlGSr