Les Oilers en séries: une première depuis 2006

EDMONTON - Cam Talbot a réalisé 34 arrêts et les Oilers d'Edmonton ont vaincu les Kings de Los Angeles 2-1, mardi soir, pour s'assurer d'une place en séries pour une première fois depuis 2005-06.

La dernière fois que les Oilers ont accédé aux éliminatoires, ils s'étaient rendus jusqu'en finale de la coupe Stanley, où ils avaient été défaits en sept parties par les Hurricanes de la Caroline.



Connor McDavid et Eric Gryba ont touché la cible pour les Oilers, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs.



Jarome Iginla a été l'unique buteur des Kings, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties et qui voient leurs chances de participer aux séries diminuer.



Les Ducks d'Anaheim et les Sharks de San Jose ont également obtenu leur laissez-passer pour les séries en raison de la victoire des Oilers et la défaite des Kings.