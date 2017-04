Les Oilers prennent les devants 2-0 dans la série

ANAHEIM, Calif. - Patrick Maroon a inscrit un but en avantage numérique, Cam Talbot a réalisé 39 arrêts et les Oilers d'Edmonton ont battu les Ducks d'Anaheim 2-1, vendredi soir.

Les Oilers prennent ainsi les devants 2-0 dans cette série de deuxième tour.



Andrej Sekera a également fait vibrer le cordage pour les Oilers.



Jakob Silfverberg a marqué un but en avantage numérique et John Gibson a bloqué 21 tirs pour les Ducks, qui n'ont jamais surmonté un déficit de 2-0 en séries.



La troisième rencontre aura lieu dimanche à Edmonton.



Comme lors du premier affrontement, Patrick Maroon était à la bonne place au bon moment pour marquer le but gagnant. Jordan Eberle a décoché une passe au centre, dans l'enclave, et la rondelle a dévié sur le patin de Maroon avant de traverser la ligne des buts. Gibson a tenté de bloquer la rondelle du bout de son patin, mais c'était trop peu trop tard. Les Oilers ont ainsi pris les devants 2-0 à 6:41 de la deuxième période.



Maroon a récolté quatre buts en 16 rencontres éliminatoires au Honda Center durant ses cinq saisons dans l'uniforme des Ducks. Il en a maintenant récolté un seul en deux occasions en tant que visiteur.



Silfverberg a réduit l'écart avec 4:16 à faire au deuxième engagement.



Après avoir obtenu un but inattendu de la part du défenseur Adam Larsson pour remporter le premier match, un autre but en provenance d'une source inopinée à l'attaque a permis aux Oilers de prendre les devants à 1:05 du début de la rencontre. Sekera a envoyé un tir frappé du côté du bâton de Gibson pour le déjouer.



Il s'agissait de son deuxième but des séries en carrière.



Les Oilers ont entamé le deuxième tiers en avance 1-0, malgré leurs trois tirs au but, alors que les Ducks en ont obtenu 12. Antoine Vermette a obtenu une chance en or en avantage, mais n'a pas été en mesure de capitaliser.