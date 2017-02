Les Oilers rappellent l'attaquant finlandais Iiro Pakarinen de leur club-école

EDMONTON - L'attaquant Iiro Pakarinen a été rappelé par les Oilers d'Edmonton dimanche après avoir effectué un stage de remise en forme avec leur club-école de la Ligue américaine de hockey, mais son nom restera inscrit sur la liste des blessés.

Pakarinen, qui est âgé de 25 ans, a participé à cinq matchs des Condors de Bakersfield, au cours desquels il a obtenu une mention d'aide et écopé quatre minutes de pénalité.



Le joueur originaire de Loviisa, en Finlande, a marqué six buts et amassé 10 mentions d'aide en 80 matchs en carrière dans la LNH.



Les Oilers ont également assigné l'attaquant Anton Lander à leur club-école.