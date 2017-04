Les Oilers s'assurent du 2e rang de la section Pacifique

VANCOUVER - Iiro Pakarinen a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Oilers d'Edmonton ont défait les Canucks de Vancouver 3-2, samedi soir.

Les Oilers se sont assurés de terminer au deuxième rang de la section Pacifique, mais ils peuvent toujours remporter le titre de section s'ils battent les Canucks dimanche et que les Ducks d'Anaheim s'inclinent en temps réglementaire contre les Kings de Los Angeles.



Jordan Eberle et Mark Letestu ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Oilers, qui ont vu Cam Talbot repousser 29 rondelles dans la victoire.



Brock Boeser et Alexander Edler ont répliqué pour les Canucks. Ryan Miller a stoppé 32 lancers.



En avance 2-1 en troisième période, les Oilers ont ajouté un but quand Pakarinen a sauté sur un retour de lancer de Milan Lucic. Auparavant, Letestu avait redirigé une passe de Connor McDavid pour briser l'égalité.



McDavid a amassé au moins un point dans un 13e match de suite (sept buts et 16 aides), un sommet en carrière. Il s'agit également de la plus longue séquence du genre dans la LNH cette saison.



Le capitaine des Oilers domine la colonne des pointeurs du circuit Bettman avec 98 points (30 buts et 68 aides). McDavid deviendrait le premier joueur à remporter le trophée Art-Ross à sa deuxième saison dans la LNH depuis Sidney Crosby, en 2006-07.