Les Oilers sont en quête de solutions

EDMONTON - Les Oilers d'Edmonton sont retournés à la table à dessin pour essayer de trouver comment contourner l'échec-avant des Sharks de San José qui les a fait suffoquer en lever de rideau de cette série de premier tour dans l'Association de l'Ouest.

« Dans une séquence ils ont fait trois changements et nous un seul, a dit l'attaquant Zack Kassian, après l'entraînement de jeudi. On ne peut pas se le permettre. »



« La longueur de nos présences a fait partie de l'ordre du jour, a ajouté l'ailier Jordan Eberle. Il faut garder un certain rythme et quand vous devenez fatigué en restant longtemps sur la glace, ça devient difficile. »



Les Sharks ont effacé un retard de 0-2 après une période, marquant ensuite à chaque engagement pour gagner 3-2 en prolongation. Ils ont aussi dominé 44-19 pour les tirs.



Champions en titre de l'Association de l'Ouest, les Sharks se débrouillaient sans le centre Joe Thornton, qui est blessé au genou. Il a patiné jeudi et se sent mieux, mais on ne connaît pas encore son statut en vue du deuxième match à Edmonton, vendredi.



Thornton a reconnu qu'une victoire dans le premier match permet à l'organisation de jouer de prudence dans son cas.



« Ça fait toute une différence, a t-il dit. C'était une grosse victoire. J'espère pouvoir me joindre aux gars vendredi, mais on verra bien. »



L'attaquant Joe Pavelski a mentionné qu'en déficit par deux buts, la clé a été de garder son sang-froid.



« Il fallait garder l'objectif en tête à chaque présence, a t-il dit. Je pense que nous avons bien fait à ce niveau-là, rester patients et ne pas déroger de notre plan. »