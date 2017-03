Les Panthers battent les Rangers en fusillade

NEW YORK - Aleksander Barkov a marqué un but en troisième période et il a tranché le débat en tirs de barrage pour aider les Panthers de la Floride à vaincre les Rangers de New York 4-3, vendredi soir.

Jaromir Jagr s'est fait complice de deux buts des Panthers et il a dépassé le légendaire Gordie Howe pour le plus grand total de points après l'âge de 40 ans (269).



Jonathan Huberdeau a obtenu un but et une mention d'aide et Jussi Jokinen a touché la cible pour les Panthers, qui tentent de rester au plus fort de la lutte pour les séries éliminatoires dans l'Association Est. James Reimer a stoppé 29 lancers à son septième départ consécutif.



Mats Zuccarello a trouvé le fond du filet deux fois et J.T. Miller a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Rangers, qui n'ont pas été capables de conserver une avance de 2-0. Brendan Smith a amassé deux mentions d'assistance.



Antti Raanta a effectué un quatrième départ de suite et il a terminé l'affrontement avec 34 arrêts.



Les Rangers ont perdu une sixième partie consécutive à domicile (0-5-1).