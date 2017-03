Les Panthers de la Floride voudront rebondir

MONTRÉAL - Il y a presque un an lors d'un duel contre le Canadien à Montréal, les Panthers de la Floride se sont assurés du premier rang de la section Atlantique. Or, voilà que l'escale de ce soir au Centre Bell pourrait mener à leur exclusion officielle des prochaines séries éliminatoires.

Si la troupe de Tom Rowe s'incline face au Tricolore et que les Bruins de Boston battent les Stars de Dallas jeudi soir, les joueurs des Panthers sauront qu'ils rangeront leur équipement après le match du 9 avril à Washington.



Les Panthers ont connu une saison en trois temps. Après leurs 22 premières sorties, ils affichaient un dossier de 11-10-1, mais le 22e match - une défaite de 3-2 face aux Hurricanes de la Caroline - a mené au controversé congédiement de l'entraîneur-chef Gerard Gallant.



Tom Rowe a pris la relève sur une base intérimaire, mais après ses neuf premiers matchs à la barre de l'équipe, il a vu ses joueurs subir sept revers, dont quatre en prolongation ou en tirs de barrage.



L'équipe floridienne est parvenue à se ressaisir au point de rejoindre les Bruins de Boston au huitième rang du classement général de l'Association Est après la conclusion d'un périple parfait de cinq matchs à l'étranger entre les 11 et 20 février. Depuis, les Panthers n'ont signé que cinq victoires en 18 rencontres, incluant quatre en 11 sorties devant leurs partisans.



Un peu plus d'un mois après le début de la débandade, un peu tout le monde dans l'entourage des Panthers a de la difficulté à expliquer ce qui a bien pu se produire. C'est le cas du légendaire défenseur Denis Potvin, analyste des matchs de l'équipe à la télévision, et de joueurs comme Jonathan Huberdeau, Jonathan Marchessault et Jason Demers.



«Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On a tellement eu un bon voyage dans l'Ouest. Quand on se place dans une position pour participer aux séries, et qu'après, on ne se présente pas soir après soir, c'est sûr que c'est décevant», note Marchessault.



«Nous avons perdu le premier match quand nous sommes revenus à domicile alors que nous aurions dû le gagner, a affirmé Demers. Par la suite, on a perdu un peu de confiance. Dans cette ligue, et surtout dans notre section, quand tu commences à perdre des matchs, ça peut glisser rapidement.»



De son côté, Rowe s'est aventuré à donner une explication à ces déboires.



«Lorsque nous jouons à l'étranger, nous gardons les choses simples. À domicile, sans que ce soit fait de façon intentionnelle, nous essayons peut-être de donner un spectacle et d'être trop créatifs.»



Au passage, Rowe a fait l'éloge de sa troupe et a lui-même critiqué son travail.



«Nous comptons sur un très bon groupe de joueurs, et ils sont aussi frustrés que quiconque. Et peut-être que j'ai trop poussé des joueurs, à l'occasion. Je vais devoir faire l'évaluation de mon travail à la fin de la saison.»



Rowe est persuadé que ses ouailles pourront rebondir la saison prochaine. Il donne l'exemple des Blue Jackets de Columbus.



«Nous avons de très bons éléments, mais il faudra apporter quelques petits ajustements. Ce fut une saison difficile, mais nous devons regarder ce que les Blue Jackets ont réalisé cette année. Nous sommes une équipe qui leur ressemble probablement un peu.»