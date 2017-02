Les Panthers en position pour les séries

LOS ANGELES - Aleksander Barkov a donné les devants aux siens à 15 secondes du début de la troisième période et les Panthers de la Floride ont tenu bon pour l'emporter 3-2 devant les Kings de Los Angeles, samedi soir.

Roberto Luongo a repoussé 33 rondelles. Il s'agissait d'une quatrième victoire consécutive pour la formation floridienne.



Jussi Jokinen et Jonathan Huberdeau ont été les deux autres buteurs pour les Panthers, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs. Les Panthers rejoignent les Bruins de Boston au troisième rang de la section Atlantique et devancent d'un point les Maple Leafs, qui détiennent la dernière place donnant accès aux séries.



Tanner Pearson et Dwight King ont tous les deux déjoué Luongo et Peter Budaj a bloqué 22 tirs pour les Kings.