Les Panthers gagnent 7-4 à Nashville

Mark Humphrey / The Associated Press

NASHVILLE ? Nick Bjugstad et Vincent Trocheck ont brisé l'égalité de 2-2 en marquant à 29 secondes d'intervalle au deuxième vingt, propulsant les Panthers de la Floride vers un gain de 7-4 face aux Predators de Nashville, samedi.

Jaromir Jagr a été parmi les buteurs des vainqueurs, atteignant 1899 points en carrière dans la LNH.



Trocheck a complété un doublé dans un filet désert. Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau et Jussi Jokinen ont aussi marqué pour la Floride, qui amorçait de belle façon un séjour de cinq matches à l'étranger.



Huberdeau a aussi été complice de deux buts. Il totalise deux buts et cinq points en trois matches cette saison. Il s'est blessé au tendon d'Achille lors d'un match préparatoire, ne revenant au jeu que le 3 février.



Pekka Rinne a flanché quatre fois en 16 tirs, dont trois buts en six tirs en deuxième période. Juuse Saros a été battu deux fois en 20 tirs.



Du côté des Preds, Viktor Arvidsson a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière. Roman Josi a aussi déjoué Roberto Luongo, qui a fait 26 arrêts.