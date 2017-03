Les Panthers humilient les Blackhawks (vidéos)

SUNRISE, Fla. - Jonathan Marchessault a réalisé son premier tour du chapeau en carrière et il a permis aux Panthers de la Floride d'écraser les Blackhawks de Chicago 7-0, samedi soir.

Jonathan Huberdeau a récolté un but et trois mentions d'aide, tandis qu'Aleksander Barkov a inscrit un but et deux aides. Reilly Smith et Nick Bjugstad ont ajouté un but pour les Panthers, qui ont signé une victoire par leur plus grand écart de buts depuis leur gain de 8-0 contre les Maple Leafs de Toronto, le 5 février 2008. James Reimer a bloqué 25 tirs.

…aaaand here's how he capped off the natural hat trick. ? pic.twitter.com/XCvkDxIrpF — Florida Panthers (@FlaPanthers) 26 mars 2017

Marchessault avait également récolté deux buts dans une victoire de 3-1 contre les Coyotes de l'Arizona, jeudi dernier. Il a neuf buts à ses neuf derniers matchs et mène les Panthers avec 28 filets cette saison.



Corey Crawford a repoussé 21 rondelles pour les Blackhawks avant d'être remplacé par Scott Darling, à 4:59 de la troisième période. Ce dernier a alloué trois buts sur six lancers.



Alors qu'ils étaient déjà en avance 3-0, les Panthers ont ajouté quatre buts en troisième période.